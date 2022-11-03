محافظ كفر الشيخ يشارك في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة شاركت في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بـ6 مشروعات، حيث تنوعت المشروعات بين تدوير المخلفات، والحصول علي طاقة نظيفة، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا أو مشروعات تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون منتجات صديقة للبيئة.