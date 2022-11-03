«تضامن كفر الشيخ»: صرف كراسي وأجهزة تعويضية و3 مشروعات ضمن «حياة كريمة»

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشيخ، عدد من الفعاليات، وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين ولذوي الهمم، وتدريبات لعدد من المواطنين في الأعمال الحرفية واليدوية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه تم مراجعة 205 حالات، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وصرف عدد من الأجهزة التعويضية وعدد من الكراسي المتحركة على اختلاف نوعيها، مؤكداً أن المديرية استقبلت 115 شكوى سواء إلكترونية أو يدوية، تم بحثها والرد عليها، بالإضافة إلى 35 التماسا، وتم بحث 27 التماساً ويتبقى 8 التماسات.

11 مركزاً للتدريب على أعمال الخياطة والتريكو

وأضاف «مسلم»، في بيان، أن المحافظة لديها 11 مركزاً للتدريب على أعمال الخياطة والتريكو والمونتال والتعبئة والتغليف والتطريز والكمبيوتر وغيرها من الأعمال الحرفية واليدوية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل عدد من مكلفات الخدمة العامة دفعة 99 بسجل القيد «362» مكلفة، وأنه تم استخراج 15 شهادة لمن يهمه الأمر، واستخراج 10 شهادات بدل فاقد للخدمة العامة، واستخراج 15 شهادة مؤقتة، وجار استكمال توزيع الدفعة على المصالح الحكومية.

وتابع «مسلم»، أنه تم التنسيق وعمل خطة مع شركات «الاتصالات، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز» لرفع المقايسات والتركيب للمشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمطوبس، منهم مشروع مركز تنمية الأسرة بالجزيرة الخضراء، ومشروع مركز تأهيل برمبال، ومشروع الوحدة الاجتماعية بإبيانة.

معارض الأسر المنتجة

وأوضح «مسلم»، أنه تم زيارة 3 مشروعات لتنمية المرأة الريفية بقرى إسحاقة والخادمية بمركز كفر الشيخ، والحصفة بمركز الرياض، وجار إعداد بيان من إدارة التمكين عن المشروعات من بداية المشروع حتى الآن.

وتابعت إدارة الأسر المنتجة من خلال زيارة معارض الأسر المنتجة للإشراف والتوجيه، لمتابعة سير عرض منتجات الأسر المنتجة للجمهور بأسعار مخفضة، كما تابعت إدارة شئون المرأة إعداد مقترح الخطة الاستثمارية عن العام المالى 2023 - 2024م، ومن ثم متابعة مشروع خدمة المرأة من وجبات مطهية ونصف مطهية بجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ.