مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 5-11-2022

يتابع المواطنون مواقيت الصلاة بشكل يومي لأدائها في المواعيد المحددة لها، وتقدم الهيئة المصرية مواعيد الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، لتكون مرجع موثوق للمواطنين عن موعد الصلوات في كل محافظة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:43

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:43

موعد صلاة المغرب: 5:05

موعد صلاة العشاء: 6:24

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:43

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:43

موعد صلاة المغرب: 5:05

موعد صلاة العشاء: 6:24

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:49

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:46

موعد صلاة المغرب: 5:09

موعد صلاة العشاء: 6:29

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجر: 4:30

صلاة الظهر: 11:26

صلاة العصر: 2:33

صلاة المغرب: 4:56

صلاة العشاء: 6:13

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر: 4:45

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:43

صلاة المغرب: 5:05

صلاة العشاء: 6:25

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:43 فجرا

صلاة الظهر: 11:38 ظهرا

صلاة العصر: 2:40عصرا

صلاة المغرب: 5:02 مساء

صلاة العشاء: 6:22 مساء