نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سندافع عن أراضينا التاريخية في أوكرانيا

أصدر ديمتري ميدفيديف، النائب الحالي لرئيس مجلس الأمن الروسي، ورئيس روسيا سابقًا ورئيس وزراء روسيا، انتقادات شديدة هذا الصباح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إن روسيا تخوض الحرب وتدافع عن أراضيها التاريخية في إشارة إلى أن أوكرانيا جزء من الأراضي الروسية.

ووصف الرئيس الروسي السابق الرئيس الأوكراني بأنه مثل إبليس.

الأرض المقدسة لروسيا

وقال المسؤول الروسي البارز: «روسيا بلد ضخم وغني، لسنا بحاجة إلى أراضٍ أجنبية، لدينا كل شيء بوفرة، ولكن هناك أرضنا المقدسة بالنسبة لنا، والتي عاش عليها أجدادنا ويعيش عليها شعبنا اليوم، والتي لن نعطيها لأحد».

هدفنا إنهاء حكم زيلينسكي

وأضاف: «الهدف هو إيقاف الحاكم الأعلى، «في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي»، بغض النظر عن الاسم الذي يستخدمه - إبليس، لأن هدفه الموت بينما هدفنا هو الحياة».

وتابع: «سلاحه الكذب المعقد، وأسلحتنا هي الحقيقة، هذا هو السبب في أن قضيتنا صحيحة، هذا هو السبب في أن النصر سيكون لنا».