المطرب إبراهيم عبد الشفيع.. تغنى بالإسكندرية ودُفن في أراضيها

يحتل اسم المطرب إبراهيم عبد الشفيع، قوائم محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إثر وفاته عن عمر ناهز 86 عامًا، وإعلان تشيع جثمانه والصلاة عليه ظهر أمس الخميس، وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه بمحافظة الإسكندرية، التي تغنى بها ومن أشهر أغنياته لعروس البحر المتوسط «شي لله يا مرسي يا أبو العباس.. مدد يا سيدي القباري.. الله يصونك يا بلدنا يا غالية وترابك غالي».

من علامات الفن السكندري

ويعد المطرب إبراهيم عبد الشفيع، من أشهر النجوم الذين أنجبتهم محافظة الإسكندرية عام 1936، ونعته نقابة المهن الموسيقية بالمحافظة، واصفة إياه بأنه علامة من علامات الفن السكندري.

أبر أغنيات المطرب إبراهيم عبد الشفيع

النجم السكندري الكبير من أوائل المطربين الذين تم اعتمادهم بإذاعة الإسكندرية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أغانيه «بنات إسكندرية، يا حاسدين الناس، والنبي يا جنايني، أختم بالعشرة، طول عمري ببيع ياسمين، أغنية بلد الرجالة».

لحّن لكبار النجوم

ولم تتوقف موهبته عند الغناء فقط، ولكن قدم عددًا من الألحان لكبار النجوم أبرزهم كارم محمود وصباح وأحمد عدوية وليلى نظمي وسمير الإسكندراني.