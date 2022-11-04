التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق مبادرة «ازرع» لتنمية صغار المزارعين

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمس الخميس مبادرة «ازرع» ، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

أهداف مبادرة التحالف الوطني «ازرع»

تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة مساحة تقدر بحوالي 150 ألف فدان في ثمان محافظات هي: القليوبية -البحيرة - الدقهلية - المنيا - بني سويف - سوهاج - الفيوم - اسيوط.

وقد تم إطلاق المبادرة وسط احتفاليات شعبية حضرها الآلاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بكافة المحافظات المشاركة، تم تنظيمها بالتنسيق الكامل مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإعلان عن إنطلاق المبادرة وبداية موسم زراعة القمح.

التحالف الوطني

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أُنشئ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في 13 مارس 2022 و هو التحالف الأول من نوعه في مصر و الذي يضم الإتحاد العام للجمعيات و كافة الاتحادات الأقليمية و أبرز مؤسسات المجتمع المدني صاحبة الجهود المعروفة في مساعدة الفئات الأولي بالرعاية ، و يهدف التحالف الوطني الي توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.