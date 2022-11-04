استشاري الحساسية والمناعة: ظهور الكوليرا في مصر شبه مستحيل

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه لا بد من الحذر من انتشار الكوليرا ولكن من دون قلق، لأن مصر آمنة ولم تسجل أي حالة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الكوليرا اختفت منذ 30 عاما ولم يكن لها وجود، وظهورها في مصر شيء شبه مستحيل.

أسباب تفشي مرض الكوليرا

وتابع «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، عبر فضائية «DMC» مع الإعلامية هبة ماهر، أن أسباب تفشي مرض الكوليرا كثيرة، أهمها: الحروب الإقليمية المتعددة ووجود لاجئين ومعسكرات تمثل بيئة خصبة لانتشار الكوليرا لأنها تنتقل عن طريق المياه والمأكل الملوثة، حيث إن تلك البيئة تتواجد في الحروب لعدم توافر العادات الصحية وأساليب النظافة الجيدة.

وأضاف أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الطبيعية لنا من حيث النظافة الشخصية والمأكل والمياه الجيد، لافتًا إلى أننا نتمتع بشبكة مياه آمنة للغاية، كما أن الإجراءات الصحية في مصر كدولة جيدة.

نوعان لطرق انتشار الكوليرا

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن هناك نوعين لطرق انتشار الكوليرا، إحداهما عن طريق المياه والأغذية، والآخر عن طريق النظافة الشخصية، وبالتالي من الضروري غسل اليدين بالطرق الصحيحة عدة مرات على مدار اليوم، إلى جانب غسل الخضراوات والفاكهة بشكل جيد لضمان عدم انتقال العدوى.

وأضاف أن التقلبات الجوية والتغيرات المناخية عامل وسبب كبير للغاية لانتشار مرض الكوليرا، مشيرًا إلى أن الكوليرا تصيب الإنسان بالإسهال الشديد الذي يسبب الجفاف، متابعًا أن كميات اللقاحات الخاصة بها بسيطة للغاية لا تكفي الدول.