«الصحة العالمية» تعلن خلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألماني

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان، إنجاز جديد في مجال الصحة تحققه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من مرضى الحصبة والحصبة الألماني، خلال الاجتماع الرابع للجنة التحقق الاقليمية RVC بمنظمة الصحة العالمية، والذي عقد في الفترة من 1-3 نوفمبر 2022.

وأكد أنّه بعد المراجعة التفصيلية، أعلنت اللجنة نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، كما تحقق المجلس الإقليمي من القضاء على الحصبة والخصبة الألمانية في البلاد للفترة من2021-2018 .

برنامج التطعيم

وأوصت اللجنة وزارة الصحة المصرية بالاستمرار في الحفاظ على الأداء عالي الجودة لبرنامج التطعيمات الوطني NIP، وتعزيز التطعيم المستهدف لجميع الأشخاص القادمين من البلدان الموبوءة بالحصبة والحصبة الألمانية، والتطعيم الإجباري للأطفال الوافدين عبر الدول الموبوءة.