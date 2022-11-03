وزير التموين يكلف المديريات بالرقابة على السلاسل التجارية لضبط الأسعار

كلف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع مديري مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش على السلاسل والمحلات التجارية للتأكد من توافر وطرح السلع الغذائية بالأسعار المقررة دون تغيير من قبل بعض التجار وأصحاب السلاسل، بهدف محاربة الغش والاحتكار بكافة صوره واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التموينية والتجارية.

ووجه وزير التموين، في خطاب مرسل لمديري المديريات، ضرورة تحرير المحاضر القانونية ضد أي محل لا يقوم بإعلان قائمة أسعار كل سلعة مطروحة لديه، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار من قبل التجار خاصة في أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية وهي «الزيت والسكر والأرز».

حملات تموينية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك

وتكثف وزارة التموين حملاتها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، للتفتيش على المخابز السياحية لمتابعة أسعار العيش الحر والفينو بالأوزان المقررة، ومتابعة تراخيص المخابز السياحية، مع متابعة الأسواق والأنشطة التجارية المخلتفة بشكل مكثف.

كما تشن وزارة التموين حملاتها على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب البطاقات التموينية التي تمنحهم الوزارة 5 أرغفة لكل فرد مقيد على البطاقة يوميا.

تحركات للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار

وفي السياق ذاته يشن جهاز حماية المستهلك المزيد من الحملات الرقابية للتأكّد من عدم التلاعب بأسعار السلع والتصدي لتجار السلع الغذائية وغير الغذائية المتلاعبين بالأسعار، تنفيذًا لدور الجهاز الرقابي على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء ووزارة التموين لجهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات الرقابية لضبط السوق المحلي وإلزام التجار والسلاسل التجارية ببيع السلع بنفس الأسعار التي كانت عليها خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن تلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588.