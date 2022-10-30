محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورصف شوارع أحياء شمال وجنوب

أعلنت محافظة الجيزة مواصلة الأجهزة التنفيذية بالأحياء، تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

تبليط شوارع عزبة القصبجي

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود رفع كفاءة الطرق بحي جنوب الجيزة والتي ضمت تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شامل ورصف لشارع سكة الناظر بمنطقه القصبجي بالتوازي مع أعمال تبليط بالإنترلوك لشوارع عزبة القصبجي لتحسين حركة سير المواطنين.

إنشاء أرصفة للمشاة ودعم شبكة الإنارة

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بحي شمال الجيزة، والتي شملت استكمال أعمال التطوير بشارع امتداد البصراوي، برفع طبقة الطريق المتهالكة والأرصفة وإزالة التعديات والبروز للمحال والمنشآت التجارية لتوسعة الشارع، وتنفيذ خطة تطوير شاملة له من رصف وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم لشبكة الإنارة إلى جانب استكمال تركيب الإنترلوك بشارع المشروع ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بحي شمال.

إزالة التعديات والبروز بالطريق تمهيدا للرصف

وتابع محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في تنفيذ خطة التطوير والرصف لشوارع المخزن والناصر بمنطقة العمرانية الشرقية، حيث تم البدء في فرد طبقة الدقشوم وإزالة التعديات والبروز بالطريق تمهيداً للرصف، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة الطريق بعد إزالة الطبقة المتهالكة للطريق بشارع الإسكان ومتفرعاته وشوارع المهندس ومصباح عامر، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك لتحسين حركة السير للمواطنين بمتفرعات شارع عبد القادر الخولي بالعمرانية.