«ويجز» يحيي حفلا في مركز المنارة بالقاهرة اليوم.. أسعار التذاكر تبدأ من 350 جنيها

يستعد نجم الراب ويجز لإحياء حفل غنائي ضخم، اليوم الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في أول حفل له بالقاهرة بعد حفله الكبير الذي أحياه في بريطانيا.

سعر تذكرة الحفل يبدأ من 350 جنيها

وتم طرح تذاكر الحفل بثلاث فئات وهي Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.

ومن المقرر أن يؤدي ويجز مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه في الحفل، ومنها بولا بولا، البخت، واحد وعشرين، تي إن تي، سكرتي، ساليني، كيفي كده، بعودة يا بلادي، أميرة.

ودعا ويجز للحفل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «حابب أقول إني مبسوط جدًا هشتغل حفلة 4 نوفمبر بالمنارة، لأن الحفلة ديه اشتغلنا عليها بجهد كبير، وإن شاء الله الموضوع هيبقى شكله مختلف، ومتحمس أوي، وعايز كل الناس تيجي».

ويجز طرح أغنية «أميرة»

وكان ويجز قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «أميرة» عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت أكثر من 4 ملايين و700 ألف مشاهدة.

يذكر أن أغنيات ويجز ما زالت متصدرة قوائم الأكثر استماعا عبر منصات الموسيقى العربية، وبينها «أنغامي».