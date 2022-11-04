أسعار الأسماك اليوم في كفر الشيخ.. «البلطي» يبدأ من 20 جنيها للكيلو

تباينت أسعار الأسماك، اليوم الجمعة، خلال تعاملات البيع والشراء الصباحية ببورصة أسماك الرياض بمنطقة طلمبات 7 بمحافظة كفر الشيخ، سواء الأسماك النيلية منها أو البحرية، حيث سجل سعر أسماك البلطي من 20 إلى 23 جنيها للكيلو بحسب الحجم، بينما سجل سعر سمك البوري «الطوبار» 41 حتى 55 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر سمك البوري من 55 حتى 70جنيها للكيلو، و«البليمي» 35 جنيها للكيلو.

أسعار أسماك اليوم

من جانبه أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الفترة من العام تشهد زيادة كبيرة في إنتاج الأسماك البلطي والقراميط والبوري والجمبري والكابوريا، مشيرا أن سعر أسماك الكابوريا اليوم الجمعة، سجل 41 جنيها للكيلو، والسمك البياض 68 جنيها للكيلو، والمبروك 22 جنيها للكيلو، وسعر كيلو القراميط البيضاء 17جنيهاً للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 13 جنيهاً للكيلو، بينما سجل سعر الجمبري الأحمر اليوم من 70 جنيها للجمبري صغير الحجم حتى 260 جنيها للكيلو.

سعر السمك القاروص في كفر الشيخ

كما بلغ سعر سمك القاروص 160 جنيها للكيلو، واللوت 85 جنيهاً للكيلو، وسمك موسى 100 جنيه للكيلو، والدنيس 40 جنيها للكيلو، والحبار 145جنيهاً للكيلو، بينما سجل سعر أسماك السردين 34 جنيهاً للكيلو، والثعابين السمكية من 130 وحتى 160 جنيهاً للكيلو، والوقار 145جنيهاً للكيلو، كما سجل سعر السمك البربوني 65 جنيها للكيلو.