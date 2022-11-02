أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق الأنصاري بالسويس.. تبدأ من 30 جنيها

شهد سوق الأنصاري بمحافظة السويس، توافر أنواع من الأسماك المختلفة، والتي يتواجد معظمها في البحر الأحمر، وتتفاوت الأسعار بالنسبة للأسماك المتواجدة بالسويس، بحسب توافرها وكذلك إقبال أهل السويس على شرائها.

وكشف محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، عن أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، في سوق الأنصاري وهو السوق الرئيسي بمحافظة السويس، والتي جاءت على النحو التالي:

متوسط أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس

-الشخرم الجر الشعبي 20 جنيها.

- المكرونة الوسط بـ75 جنيها.

- الصدف بـ100 جنيه.

- الحريت بـ90 جنيها.

- الناجل بـ180 - 200 جنيه.

- اللوط بـ70-80 جنيها.

- المرجان أبو أتب الصغير 40 جنيها.

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 55 جنيها.

- الجمبري الأزاز (35 حباية) 250 إلى 300 جنيه.

- الجمبري المزارع يبدأ بـ120 جنيها.

- العتيبي 220 جنيها.

- الكسكمرى 60 جنيها.

- الشعور يبدأ من 150 جنيها ويصل إلى 170 جنيها.

- الدنيس بـ160 جنيها.

- الحارت السويسي الصغير بـ50 جنيها.

- البلطي يبدأ من 30 إلى 50 جنيها.

- الدوبارة يبدأ من 60 إلى 120 جنيها.

- البورى يبدأ من 90 جنيها.

- القاروص بـ80 جنيها.

- الباغة الشعبى 50 جنيها.

- السهلية 75 جنيها.

- الحفارة الصغيرة 45 جنيها.

- الحفارة الوسط 80 جنيها.

- الشخرم عكر 70 جنيها.

الأسماك الشعبية أكثر إقبالا

أم محمد أشهر بائعات الأسماك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس، قالت إنه على الرغم من أن أهالي محافظة السويس، يقبلون على تناول عدد من أنواع الأسماك، مثل الحارت والشخرم والحفارة والباغة، ذات الأسعار المتوسطة والمنخفضة في بعض الأحيان، إلا البعض منهم يقبلون على شراء أسماك المزارع مثل البلطي لانخفاض سعره.