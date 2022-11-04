المتاحف المصرية تحتفل بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

يحتفل قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، اليوم، من خلال افتتاح مجموعة من المعارض الأثرية والفنية، وتنظيم مجموعة من الفعاليات تتضمن جولات إرشادية تعليمية، وأنشطة تفاعلية، وورش تعليمية فنية تلقي الضوء على فن ‏التحنيط والكتابة في مصر القديمة، ومقبرة الفرعون الذهبي ومقتنياتها.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري بالتحرير، يفتتح معرضا بعنوان «الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون: توت عنخ آمون وعائلته»، ويعرض 18 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون، ولم يتم العثور عليها داخل مقبرته، بعضها يتم عرضة لأول مرة.

مومياء السيدة الصغيرة

ومن أبرز تلك القطع مومياء السيدة الصغيرة يرجح أنها والدة الملك توت عنخ آمون «الملكة كيا»، وأربعة تماثيل للفرعون الذهبي تم اكتشافها ضمن أحد عشر تمثالًا في خبيئة معبد الكرنك، ومجموعة من الخواتم تحمل أسم الملك، ولوح صغير من الفاينس منقوش من كلا الوجهين بأسمائه، ومجموعة من الجعارين تحمل اسم الملكة «عنخ اس ان أمون»، زوجة الملك توت عنخ أمون، وتمثال للملك اخناتون مع زوجته كيا بالشعر المستعار المميز لها، والذي تم اكتشافه في تل العمارنة، وإناء كانوبي لكيا أم توت عنخ آمون، ورأس تمثال للملك أمنحتب الثالث تم اكتشافها في خبيئة الكرنك، ورأس تمثال للملكة تي زوجة الملك أمنحوتب الثالث، وأم الملك اخناتون تم اكتشافها في معبد حتحور بسرابيط الخادم في سيناء.

كما ينظم متحف جاير آندرسون، معرضا أثريا مؤقتا بعنوان «كنوز خفية»، يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية التي ترجع إلى الحضارة المصرية، ويستمر حتى 9 نوفمبر 2022.

وكذلك ينظم متحف الشرطة القومي، معرضا فوتوغرافيا تحت عنوان «أسلحة الفرعون الصغير»، يتضمن عددا من الصور الخاصة بأسلحة الملك توت عنخ آمون، ويلقي الضوء على الأسلحة القيمة والنادرة جدا له، والتي تتماشى مع سيناريو العرض المتحفي للأسلحة المعروضة بالمتحف الشرطة، ويستمر حتى 20 نوفمبر 2022.

وأضاف «عثمان»، أن متحف تل بسطا، يفتتح معرضا فنيا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «كنوز الملك الذهبي»، يضم مجموعة من الصور الأرشيفية لبعض مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون، وسوف يستمر لمدة شهر.

معرضا أثريا بعنوان «الأواني الكانوبية»

أما متحف التحنيط فيفتتح معرضا أثريا بعنوان «الأواني الكانوبية»، يضم أربعة أواني ‏كانوبية مصنوعة من المرمر للمدعو «واح إيب رع من نفرو»، ابن ‏بسماتيك، وبداخلها يوجد أحشاء المتوفي التي تم حفظها بعد ‏الانتهاء من عملية التحنيط، ويستمر حتى 11 نوفمبر 2022.

وكذلك يفتتح متحف الأقصر للفن المصري القديم، معرضا أثريا تحت عنوان «توت الملك الذهبي»، ويستمر حتى 18 نوفمبر 2022م، ويضم تمثال الإله آمون في هيئة الملك توت عنخ آمون، وعدد خمسة قوالب من الطوب الأحمر عليها خرطوش الملك توت عنخ آمون، وتمثال من المرمر للملك توت عنخ آمون على هيئة أبو الهول، وتمثال أبو الهول يقدم قربًا في ملامح الملك توت عنخ آمون.

كما يُفتتح معرضا فنيا خاصًا لمقتنيات الملك توت عنخ آمون بعنوان «القناع الذهبي»، يضم لوحات فنية وصور فوتوغرافية للموهبين من طلاب المدارس والجامعات فنون جميلة وتربية فنية.