المتهمون بترويج العملات المقلدة: «كنا بنضحك على الطماعين»

«بنلف الفلوس بورق أسود ونديه للي عايزه كأنه حقيقي وبناخد فلوس الناس الطماعين»، هكذا بدأ المتهم الرئيسي بتهمة تزوير العملات المحلية اعترافاته أمام النيابة العامة في جلسة تحقيق جديدة كانت مساء يوم الخميس الماضي، بينما اعترف شريكه في الجريمة قائلًا: «يا بيه العملة دلوقت بقت غالية لما نبيع شوية حلوين بناخد قرشين كويسين»، وبعد انتهاء النيابة من سماع أقوالهما ومواجهتهما بالتحريات التي أكدت ضلوع المتهمين في تنفيذ الجريمة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين 3 أشخاص لأحدهم سوابق جنائية يقيمون بالبحيرة والقاهرة يديرون أحدي الصفحات التي تروج لبيع العملات المقلدة، وجدد قاضي المعارضات مساء يوم الخميس حبس المتهمين ببيع العملات المقلدة بالقاهرة والبحيرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن ألقي القبض عليهم في التجمع الخامس.

عقوبة تزوير العملة المحلية

وأوضح المحامي حسن شومان في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة تزوير العملات هي السجن المشدد حيث تنص المادة 202، على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

وأضاف «شومان»: على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف بأية كيفية عملة مأذون بإصدارها قانوناً ويعاقب بذات عقوبة التزوير كل من قلد أو زور عملة تذكارية أجنبية.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من اللفات الورقية و3 هواتف محمولة تحتوي علي مقاطع فيديو ومحادثات تؤكد نشاطهم الإجرامي وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي واعترف ببيع اللفات الورقية مقابل مبالغ مالية وتولت النيابة العامة التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى مصلحة التزييف والتزوير في الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بمواصفاتها الفنية.