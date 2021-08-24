جمعا 1.5 مليون جنيه.. ضبط شقيقين بتهمة التربح من تجارة العملة مقابل عمولة

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، أنّ شقيقين مقيمان بمحافظة سوهاج، جمعا مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية، من خلال أحدهما (يعمل بها)، وإرسالها للثاني بحوالات على أحد البنوك أوعن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يستلمها ويستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبيّن بحسب بيان وزارة الداخلية، أنّه يتم تسليم الأموال لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدا، مقابل حصولهم على عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 1.5 مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.