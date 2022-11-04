«أسوشيتيد برس»: مؤتمر شرم الشيخ للمناخ ينعقد في ظروف دولية صعبة

علقت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس»، على ظروف انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وقالت إنه في نوفمبر من هذا العام، تغيرت الأوضاع الجيوسياسية بأزمة مدمرة في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتزايد العداء بين الغرب من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى، كل ذلك يجعل الظروف صعبة في اجتماع يتطلب التعاون والإجماع.

وقال أفيناش بيرسود، المبعوث الخاص لرئيس وزراء باربادوس إن هناك الكثير من التوقعات العالية والمنخفضة حول مؤتمر الأطراف في مصر هذا الشهر، ومزيج من الطموح والقدرية.

قلق العلماء بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري

وفقا للوكالة، كان العلماء أكثر قلقًا بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري مما كانت عليه قبل ثلاثة عقود، عندما اجتمعت الحكومات لأول مرة لمناقشة المشكلة لأن وتيرة الاحتباس الحراري في العقد الماضي كانت أسرع بنسبة 33% مما كانت عليه في التسعينيات، ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ارتفاع، في حين أن الآثار الملموسة لتغير المناخ تظهر بالفعل في جميع أنحاء العالم.

بعض التقدم في مواجهة تغير المناخ

وأشارت إلى أن هناك بعض التقدم، وقبل باريس، كان العالم يتجه نحو 4.5 درجة مئوية 8.1 فهرنهايت من الاحترار بحلول نهاية القرن مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة. وقد خفضت التوقعات الأخيرة إلى 2.6 درجة مئوية 4.7 فهرنهايت، وذلك بفضل التدابير المتخذة أو الالتزامات الثابتة التي تعهدت بها الحكومات بالفعل، وهذا أعلى بكثير من حد 1.5 درجة مئوية 2.7 فهرنهايت الذي وافقت عليه الدول قبل سبع سنوات.