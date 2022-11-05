حظك اليوم برج الثور السبت 5-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، هو أحد الأبراج الترابية الذي يبدأ من 21 ابريل حتى 20 مايو، وهو شخص موثوق به ويعيش دائما بثقة زائدة في نفسه تجعله الأفضل في النواحي العملية والوظائف القيادة فهو مخلص لأبعد حد.

مواصفات برج الثور

ويعشق مولود برج الثور الرفاهية فهو محب للطبيعة والأشجار كما أنه لا يمانع قضاء أغلب الوقت في المطر والمناظر الطبيعية فهو يحب الطعام الدسم ويعشق رجل برج الثور المرأة الفاتنة التي تتسم بالثقة الزائدة في نفسها.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك أبدا لأي شخص حتى تحقق النجاحات التي تتمناها في حياتك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف نفسك أكثر من طاقتها، كل ماعليك أن تنفذ رغباتك وتحقق كل ماتريد في حياتك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.