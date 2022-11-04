ضبط تاجر عملة بتهمة تبييض 30 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي

أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بتبييض 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وقال بيان للوزارة انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تفاصيل الواقعة

و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

تأسيس عدد 3 شركات

وأضاف بيان وزارة الداخلية محاولة المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس عدد ( 3 ) شركات - شراء ( 2 ) قطعة أرض زراعية - سيارة) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بــ(30 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.