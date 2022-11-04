الأمن يكشف تفاصيل جثة البساتين: قتله ابن خاله لخلافات الشراكة في العمل

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة وتبين انه نجل عمة المجنى عليه الذى ارتكب الجريمة بماسورة حديدية لخلافهما حول شراكتهما فى محل اكسسوار تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبه إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكب الواقعة (نجل عمة المجنى عليه مقيم بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين إصابته بجرح قطعى باليد اليسرى وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالتحصل منه على مبلغ مالى بدعوى توظيفه فى مجال الإكسسوارات مقابل ربح شهرى ، إلا أنه لم يفٍ بذلك وتهرب من سداد أصل المبلغ ، مما أثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وفى سبيل ذلك ، قام بإحضار ماسورة حديدية وتوجه لمسكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب عدة مرات بإستخدام الماسورة حتى فارق الحياة ولاذ بالفرار مستقلاً سيارته.. كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.