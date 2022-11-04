القبض على صاحب مصنع شكمانات في السويس قتل عاملا طالب بأجره

تباشر نيابة الجناين وفيصل بالسويس التحقيق مع المتهمين في جريمة قتل عامل بمصنع شكمانات، بالسويس، لمطالبة المجني عليه بأجره لدى صاحب المصنع.

القبض على 3 متهمين في الجريمة

وألقت مباحث السويس القبض على صاحب مصنع وشخصين آخرين لاتهامهم بقتل عامل بمصنع الشكمانات الذي يمتلكه المتهم الأول، بمنطقة الهيشة بحي الجناين بمحافظة السويس، وحاولوا الهروب بعد ارتكاب الجريمة.

شقيق المجني عليه يروى ما حدث

وقال مصطفى هدية شقيق المجني عليه «محمد»: «تواصلت مع والدة صاحب المصنع -الذي ورثة عن والده- وذلك لصلتنا بها لإدارتها للمصنع فترة بعد وفاة زوجها، واعتذرت عما فعله نجلها من تطاول، ووعدتنا بتوفير أجرنا، لكن المتهم، قرر التخلص من شقيقي الذي قضى أكثر من نصف عمره في مصنع والده، ولم يفكر في أطفاله الثلاثة الصغار».

وأضاف: راقب المتهم وشركاؤه في الجريمة، المجني عليه محمد، وعند زيارته لشقيقته بمنطقة الهيشة بالجناين، غافله المتهم ومعاونوه وضربوه حتى سقط غارقا في دمائه، وفروا هاربين.

وانتقل لموقع الحادث رئيس مباحث قسم الجناين وقيادات إدارة البحث بالمديرية، توصلت التحريات الأمنية إلى تحديد هوية القاتل.

وأخطرت مديرية أمن السويس الأقسام والأكمنة الأمنية، وتم القبض على المتهمين في كمين الـ109 أثناء محاولتهم الهروب إلى القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي انتقلت إلى موقع الحادث للمعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة به.

الرأي القانوني.. العقوبة تصل للإعدام

وقال المستشار أحمد الكيلانى المحامى بالسويس، إن تلك الجريمة تعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتصل عقوبتها للإعدام، بحسب توصيف الإصرار والترصد، ويتم إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية ويتم إصدار حكم ضده وفقًا لقانون العقوبات حيث تنص المادة 230 على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.