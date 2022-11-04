تطورات جديدة في قتل نجار على يد شخصين بدمياط.. «اتخانقوا بسبب الفلوس»

أمرت جهات التحقيق بحبس مسجل خطر وزميله لاتهامهما باستدراج نجار وقتله بالرصاص في منطقة دمياط، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، كما أمرت بنقل الجثة الى المشرحة للتشريح لبيان السبب الرئيسي في الوفاة وإعداد تقرير مفصل عنها، فضلا عن استدعاء شهود العيان حول الواقعة وسؤالهم، والاستماع إلى أقوال أهل المجني عليه.

تفاصيل مقتل شخص في دمياط

وتلقى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد استقبال نجار مقيم بمحافظة الدقهلية مصابا بعيار ناري بالصدر وتوفي عقب وصوله.

وعقب سؤال شقيقه اتهم عاطل مقيم بمحافظة الدقهلية بإطلاق عيار ناري من طبنجة كانت بحوزته تجاه شقيقه فأحدث إصابته التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وذلك لخلافات مالية بينهما: «اتخانقوا بسبب الفلوس».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية وذلك لوجود خلافات مالية بينهما والمجني عليه فاتفقا على استدراجه لإحدى الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

كما تبين قيام أحدهما بتهديد المجني عليه باستخدام سلاح ناري «طبنجة» كانت بحوزته إلا أنه حاول الهرب فأطلق عليه عيار ناري فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة طبنجة عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة جريمة القتل

اما عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، فقد أوضح حسام همام، المحامي، العقوبة، قائلا لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

أما في حالة الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم و توافر صلة زمنية بينها.