القبض على 6 أشخاص بتهمة اختطاف شاب في الشروق بسبب هاتف

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة إحتجاز أحد الأشخاص والتعدى عليه بالقاهرة .. وضبط مرتكبى الواقعة وتبين انهم 6 اشخاص بسبب هاتف محمول

ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بشأن إستغاثة أحــد الأشخاص بأحد العقــارات بدائرة القســم.بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) وبصحبتهم (آخر "مُكبلاً بسلسلة حديدية وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات بالوجه").. وبسؤالهم أقر أحدهم بأنه نظراً لقيام المجنى عليه بسرقة الهاتف المحمول الخاص به، قام بإستدراجه لمحل الواقعة والإستعانة بباقى المتهمين فى التعدى عليه على النحو المُشار إليه.. بسؤال المجنى عليه أنكر إرتكاب واقعة السرقة ، وعلل إرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.