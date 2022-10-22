تفاصيل إنهاء 3 أشخاص وربة منزل حياة سائق بالقطامية.. خطف وأسلحة بيضاء

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين في واقعة قتل سائق بالقطامية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأفادت تحقيقات النيابة مقتل سائق علي يد 3 أشخاص وربة منزل بمنطقة القطامية بالقاهرة، عقب ابتزاز المجني عليه لربة المنزل، وبعد ذلك وقع بينهما خلاف، فاستدعت أهلها لمساعدتها، ومنع ابتزازها، فاتفقوا على خطفه والتخلص منه.

تفاصيل التحقيقات

وتبين من تحقيقات النيابة، اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة عن طريق اتجاههم إلى شقة المجني عليه، وقاموا بإختطافه إلى شقة ملك أحدهم بقصد حذف الفيديوهات والصور من هاتفه المحمول، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة، التي أودت بحياته.

عقوبة القتل العمد

شرح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد، كما نص عليه قانون العقوبات المصري، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

التحريات

تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من أحد المواطنين يفيد باختفاء شقيقه، سائق، مقيم بدائرة القسم من الشقة محل سكنه، وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات، وجمعت المعلومات باستخدام أحدث التقنيات، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وربة منزل، لها معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.