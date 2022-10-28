حكاية مقتل سائق «توك توك» على يد صديقيه في الدقهلية: «خطف مننا الزبون»

«خطف الزبون مننا، وكمان شتمنا»، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بقتل صديقهما سائق «التوك توك» في دكرنس بالدقهلية بتفاصيل جريمتها خلال جلسة تحقيق أمام جهات التحقيق صباح أمس.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المجني عليه سائق توك توك يدعى «علي» 33 سنة، وقُتل على يد عاطل يدعى «أ.م» 24 سنة، وسائق «توك توك» آخر يدعى «ف م» 26 سنة بقرية بمنطقة دكرنس بالدقهلية.

واعتراف المتهمان أن سبب الجريمة نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين على أولوية المرور في الطريق، تطور الأمر إلى خناقة ومشادة، وأخرج أحدهما مطواة وأصاب المجني عليه بطعنتين نافذتين في الصدر أودتا بحياته.

قانون عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد، أوضح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل العقوبة كما جاءت في قانون العقوبات المصري، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل الجريمة

وتلقى مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة سائق مركبة توك توك ومقيم بدائرة المركز وبها جرحان نافذان بالصدر، بالانتقال وسؤال والدته ربة منزل ومقيمة بذات العنوان اتهمت عاطلا وسائق مركبة توك توك، مقيمان بدائرة المركز بالتعدي على نجلها بالضرب واستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وأرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم ةفتح محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.