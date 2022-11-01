القبض على عاطل خطف ابن صاحب مطعم في الدقهلية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة محاولة عاطل اختطاف طفل في الدقهلية، ومطالبة أهله بفدية لإطلاق سراحه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، على خلفية ورود بلاغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، من مالك مطعم وأحد الأشخاص، اتهموا خلاله شخص أخر بالتخطيط لاختطاف نجل الأول 12عامًا، أثناء خروجه من المنزل متوجهًا إلى المدرسة، والتفاوض مع والده عقب ذلك، لطلب فدية نظير إطلاق سراحه.

وبسؤال الثاني، أضاف أن الشخص المشار إليه، حضر عن طريق جار له بمحل سكنه، وطلب منهما الاشتراك معه فى اختطاف نجل الأول، وقام بمنحهما مبلغ مالي نظير ذلك، وباستدعاء الأخير وبسؤاله أيد ما سبق.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف المذكور، وأمكن ضبط أحد الأشخاص عاطل و مقيم دائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، نظرًا لعلمه بأن والد الطفل ميسور الحال، فخطط لاختطافه الطفل، وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.