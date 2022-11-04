«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مغارة «جعيتا»: مغامرة السفر عبر الزمن

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا عن مغارة جعيتا بلبنان، بعنوان «مغارة جعيتا بلبنان.. مغامرة للسفر عبر الزمن».

وجاء في التقرير: «على بُعد كيلومترات قليلة من العاصمة اللبنانية بيروت، يقع أحد الكهوف التي يمكننا أن نطلق عليها إحدى عجائب الوطن العربي، التي تأخذنا في رحلة عبر الزمن».

وتابع التقرير: «مغارة جعيتا تكونت في باطن الأرض اللبنانية ويعرض بداخلها عالم مدهش من المنحوتات والقباب والأشكال الطبيعية، صحيح أن الحياة في الكهوف عرفتها البشرية في زمن ما، إلا أن كهف جعيتا لم يتم اكتشافه سوى عام 1836».

وأضاف: «من الصعب للغاية الوصول إلى مغارة جعيتا، ولا يمكنك أن تدخل إلى هناك إلا عن طريق قارب واحد، لأن نهرا تحت الأرض يجري خلاله، يوفر مياها عذبة يشربها أكثر من مليون مواطن لبناني».

ووفقًا للتقرير يحتوي الكهف العلوي على مجموعة متنوعة من التشكيلات البلورية، مثل الصواعد والأعمدة والرواسب الكلسية والبرك، كما يشتهر بأنظمة الإضاءة الفعالة والمميزة، أما الجزء السفلي، فيعود تاريخ اكتشافه إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر مع رحلة للمبشر الأمريكي ويليام طومسون الذي توغّل فيها نحو 50 مترا.