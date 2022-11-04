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«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «وهران»: مدينة الجمال والتراث بالجزائر

كتب:

شريف سليمان
01:01 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
مدينة وهران

مدينة وهران

عرضت «النشرة المغاربية»، على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا عن مدينة وهران الجزائرية، بعنوان «وهران الباهية.. مدينة الجمال والتراث بالجزائر».

وتعد وهران ثاني أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة، وتقع شمالي غربي البلاد، وتعتبر مركزا اقتصاديا وميناءً بحريا مهما.

اسمها جاءً تكريما لأسدين قام بترويضهما صائد الأسود معقود المهاجي، وتعد المدينة من أهم مراكز الصناعة الحديثة والتجارة الداخلية في دولة الجزائر.

ومن أشهر أكلات مدينة وهران الكرانتيكا والبايلا، ومن أشهر معالم وهران كنيسة سانتا كروز وقصر الباي والمسرح الجهوي.

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بقلم شريف سليمان