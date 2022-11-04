رئيس لجنة التسويق لـ«القاهرة الإخبارية»: مقبرة توت عنخ آمون غيرت وجه السياحة في العالم

تحتفل محافظة الأقصر اليوم بعيدها القومي، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ أمون في الرابع من نوفمبر منذ ما يقرب من 100 عام، في حدث فريد أثار اندهاش العالم ولا زال لغزًا محيرًا إلى الآن.

موسم سياحي متميز بسبب مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ مقبرة توت عنخ آمون غيرت وجه السياحة في العالم، مشيرًا إلى أنّها هي الظهير الرئيس لأي عملية تسويق للسياحة الثقافية، لا سيما وأنها تتواكب مع موسم سياحي متميز جدًا تشهده الأقصر، ويعتبر من أفضل المواسم السياحية منذ فترة طويلة من حيث تنوع المنتج السياحي ومستوى الإنفاق.

تجديد بيت «هوارد كارتر» مكتشف المقبرة

وأضاف «عثمان»، أنّ لجنة تسويق السياحة الثقافية تعّول على هذا الموسم بتدفق سياحي كبير في ظل مئوية اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون هذا الحدث الفريد الذي يترقبه العالم أجمع منذ فترة طويلة، موضحًا أنه جرى تجديد بيت «هوارد كارتر» مكتشف المقبرة وأصبح من أهم الأماكن السياحية بالأقصر: «نتوقع موسمًا سياحيًا مميزًا وتدفقًا سياحيًا كبيرًا هذا الموسم».

ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة إلى أنه، في يوم 7 نوفمبر ستحتفل بورصة السياحة وهي الأشهر العالم في لندن بمصر والأقصر كضيف شرف بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.