أستاذ اقتصاد: الدولة اتخذت العديد من الخطوات لزيادة دور القطاع الخاص

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن دور القطاع الخاص مهم جنباً إلى جنب مع دور الدولة، حيث إن القطاع الخاص يساهم مع الدولة في زيادة الاستثمار والنمو وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما أن مبادرة «ابدأ» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام كان الهدف منها تشجيع القطاع الخاص وزيادة دورة في الاستثمار.

كفاءة القطاع الخاص

وأوضح ماجد أن الدولة اتخذت خطوات لزيادة كفاءة دور القطاع الخاص في التنمية، فالدولة تعمل على إزالة العقبات التي تواجهها سواء كانت مشاكل بيروقراطية أو مادية أو فنية، موضحاً أن من العوامل المهمة التي تؤدي لزيادة دور القطاع الخاص هي تبسيط إجراءات الاستثمار واختصار الخطوات «سياسة ما يسمى بالشباك الواحد»، وإعطاء الأراضي للقطاع الخاص بحق الانتفاع، وإطلاق ما يسمى بالرخصة الذهبية كل هذا لتشجيع القطاع الخاص، مبيناً أن نجاح المستثمر المصري سيؤدي إلى تحفيز وتشجيع المستثمر العربي والأجنبي للمجيء والاستثمار في مصر.

وأشار عبد العظيم إلى أنه لا شك أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات والاجرائات السابقة والحالية للحماية الاجتماعية ومنها، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وزيادة المعاشات، وأيضاً ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات كالرعاية الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

تنمية الصناعة

وبيَّن عبد العظيم أن الاهتمام بكل القطاعات سيؤدي إلى تحسين موارد النقد الأجنبي وتعدد هذه الموارد، فلا يجب الاعتماد على السياحة فقط فكل القطاعات ذات أهمية، ونوَّعت الدولة مصادر الدخل القومي عن طريق عدة طرق، فالبداية كانت بتوسيع قناة السويس، وتصدير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية فمصر رائدة في العديد من الصناعات كصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأثاث والموبيليا، ودباغة الجلود، وصناعة الذهب والتي تأخذ اهتماما كبيرا مع اكتشافات مناجم الذهب فتم إنشاء مدينة الذهب العالمية، فكل هذه الصناعات مهمة جداً وتؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.