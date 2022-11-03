تفاصيل مشاجرة الطالبية.. 4 أشخاص يعتدون على شاب بسبب ضرب طفل

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، القبض على طرفي مشاجرة، نشبت في أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة بالطالبية، بسبب تعدي أحد أطراف المشاجرة بالضرب على طفل بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالمشاجرة

بدأت التفاصيل عندما ورد للعميد علي عبدالرحمن، رئيس القطاع، إخطار من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم الطالبية، بوجـود مشاجرة في أحد شوارع دائرة القسم، واصطحاب أحد الأطراف للطرف الآخر عنوه داخل توكتوك.

وبالانتقال وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، أمكن تحديد التوكتوك، ومن خلال الكشف عن قائده أمكن ضبطه وبمواجهته قـرر أنه حال مروره بمحل البلاغ شاهد المشاجرة، وتعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب، واصطحبوه عنـوة داخـل المركبة قيادته، وتخلـوا عنه بتقاطع شارع الهرم عقب التعدى عليه بالضرب، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وهم 4 أشخاص.

مشادة كلامية انتهت بمشاجرة

وباصطحابهم لديوان القسم، وبمواجهتهم قرر الطرف الثاني أنه بتاريخ أمس حدثت مشادة كلامية بين الأول وصديقهم، نتج عنه إصابة الأخير بقطع باوتار كف اليد اليسري وحجزه بمستشفى الهرم.

وعقب علمهم بذلك توجهوا لمحل الواقعة للبحث عن الأول، وعند مشاهدتهم له تعدوا عليه بالضرب واصطحبوه عنوه داخل التوكتوك المشار إليه.

وبمواجهة الأول أيد الاعترافات ذاتها، وقرر تعديه بالضرب على أحد الأطفال بالمنطقة محل سكنه، وعند محاولة صديقهم الدفاع عنه حدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها تعدى الأول عليه بسلاح أبيض «كتر».

موقف الواقعة في القانون

من جهته، قال رامي عبدالمنعم، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة حيازة السلاح الأبيض لا تقل عن شهر، بحيث تكون الحبس من 3 أشهر إلى سنة مع الغرامة، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»: «نلاحظ دائمًا أن القاضي يحكم بالحبس من شهر إلى سنة واحدة، وبعد الحوادث الأخيرة، فإن العقوبة يجب أن تكون السجن وليس الحبس، خصوصًا إذا كان جرى استعماله، والفرق بين السجن والحبس أن أقصى مدة للحبس 3 سنوات، لكن السجن من 3 سنوات حتى المؤبد».