«تعليم الدقهلية»: التحقيق مع إدارة مدرسة بسبب مشاجرة بين الطلاب

قرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، تحويل إدارة مدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات بمدينة المنصورة، للتحقيق وتحويل عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي للأخصائي الاجتماعي لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي عليهم، بعد وقوع مشاجرة بين الطلاب داخل المدرسة، ما تسبب في إصابة أحدهم.

مشاجرة بين الطلاب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إنه أثناء اليوم الدراسي بمدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات بمدينة المنصورة، حدثت مشاجرة بين طلاب الصف الثاني الثانوي نتيجة الغيرة فيما بين الطلاب على الاشتراك فى الأنشطة مما أدى الى إصابة طالب بكدمات وتم نقله على الفور للمستشفى للاطمئنان عليه.

الاطمئنان على الطالب المصاب

وأضاف شعبان، أنه تم التواصل مع ولي أمر الطالب، وأكد خروج ابنه من المستشفى والطالب بحالة صحية جيدة.

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، شدد خلال جولاته على المدارس على تفعيل الأنشطة المدرسية كجزء مهم‏ من المنهج الدراسي، وضرورة الانضباط وتوزيع الإشراف اليومي فى الادوار والفناء وتفعيل الأمن والسلامة داخل المدارس.