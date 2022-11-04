ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في كفر الشيخ

نجحت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ والأمن العام، في ضبط متهمين من أصحاب المعلومات الجنائية، مقيمين بمدينة مسير التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بحوزتهما 3 كيلو من جوهر مخدر الحشيش، واقتيادهما إلى مركز الشرطة، وتحرير محضرا بالواقعة.

تفاصيل ضبط المتهمين

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، بورود معلومات من العناصر الشرطة السرية، بقيام عاطلين بالاتجار بجوهر مخدر الحشيش بدائرة المركز، حيث يقوم المتهمان بتوزيع المواد المخدرة بدائرة المركز، ويقيمان بمدينة مسير التابعة لدائرة المركز.

وعقب تأكد وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد مكان تواجد المتهمين، وباستهدافهما جرى ضبطهما، وتبين أن المتهم الأول يدعى «م. ج. إ.ا»، 23 عاماً، من ذوي المعلومات الجنائية، و«هـ.إ.ع»، 29 عاماً، من ذوي المعلومات الجنائية، ويقيمان بمدينة مسير.

ضبط مخدرات بحوزة المتهمين

وبتفتيش المتهمين عُثر بحوزتهما على 3 كيلو من جوهر مخدر الحشيش، و2 هاتف محمول للترويج لبضاعتهما، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وجرى تحرير محضرا بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 13600 لسنة 2022 جنايات مركز كفر الشيخ.

العقوبة المتوقعة في القانون

وأكد محمد عبد العظيم، محام، أن عقوبة ممارسة الاتجار في المواد المخدرة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.