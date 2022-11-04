إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 73 بنطاق مركز وادي النطرون اتجاه الإسكندرية، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 73 اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من ‎أحمد عوض عبد القوي، 22 سنة، وإسراء عبد الفتاح عبد القوي، 20 سنة، ومحمد أحمد عوض، 3 أشهر، وجميعهم مقيميون بمركز أبو المطامير، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.