إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق النوبارية بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 75 الطريق الصحراوي، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجار عمل الإسعافات الأولية.

تحديد أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا مختار السيد شلبي، 49 سنة، النوبارية، محمود إبراهيم محمد، 68 سنة، مقيم أبو المطامير، فتحية إبراهيم محمد، 63 سنة، مقيمة النوبارية، باتعة السيد عبد المجيد، 65 سنة، مقيمة النوبارية، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم. ‎

وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي الإسعافات والعلاجات، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.