إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة.. بينهم 4 أطفال

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي، قبل قليل، وقوع حادث مروع، حيث أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة «تومناية» أمام كوبري البردلة، وجرى نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور تم الدفع بعددٍ من سيارت الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام بينهم 4 أطفال وجارٍ إسعاف الحالات ومتابعتها.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، أمام كوبري البردلة، وتم نقل المصابين لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

الانتقال إلى مكان الحادث

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث أمام كوبري البردلة، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من «هدير م. غ»، 20 سنة، مقيمة كفر الدوار مصابة باشتباه ما بعد الاتجاج، «منه. ال. ح»، 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «منه. ع. ص»، 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «آدم. ا. م»، عامان، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم وكسر في الساق اليمنى، و«مسعود. م. خ»، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «حبيبة. م. ال»، 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة.

عمل الإسعافات الأولية

وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث، كما تم رفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.