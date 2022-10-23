خبير إعلام رقمي: الشائعات هدفها إحداث خلل في الأمن المجتمعي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وضيوف مصر من العرب والأجانب،عن خطورة الشائعات وأثرها في نهضة الدول، مستعينا بعدد من النماذج لحملات التشوية لبعض المشروعات القومية، قائلاً إن الدولة تضع تلك الشائعات في اعتبارها، وتهتم بتوضيحها.

وشهد المؤتمر الاقتصادي عرض لفيلم بعنوان «الشائعات والأكاذيب» يحذر من خطر الشائعات والأكاذيب على مر التاريخ، ودورها في التأثير على الاقتصاد وهدم الدول، ما حذر منه دولة رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر.

وظهر على الشاشة خلال كلمة «مدبولي» بانر يوضح دور «الوطن» في توضيح الحقائق وهدم الشائعات، والذي استعان به رئيس الوزراء خلال عرضه للشائعات، والذي تضمن توضيح حقيقة صورة الكوبري الجديد في محور الدكتورة سميرة موسى بالتجمع الخامس.

وأوضح المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن الشائعات من شأنها تمزيق الدول، وتهيئة ظروفها لكي تنتحر وتنهار بإرادتها، فبعض الدول مصلحتها تكمن في حدوث خلخلة.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي وعرض المحتوى، هدفها بث الشائعات والأكاذيب وتزيف الواقع، تستهدف النيل من الدولة، فالدول تنهار وتبقى في توتر وتحت ضغط عصبي ونفسي؛ ليصير المواطن تائها بين الصواب والخطأ.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الشائعات تكوينها وأهدافها، تختلف عن الماضي، فالشائعة لها عدد من الأهداف الاستراتيجية في تكوينها، والأهداف الأساسية للشائعة فبعض الشائعات هدفها الأساسي نشر وإدراج معلومة خاطئة تماما، لزعزعة وإحداث خلل في الأمن المجتمعي، وهي محاولة لإحداث فجوة بين أفراد المجتمع.

الرد على الشائعات

وأضاف أن الدولة أصبحت تدرك ذلك في الوقت الحالي، وهناك أدوات تكنولوجية تمكن الدولة رد تلك الشائعات والتعامل معها، والرد على حقيقة الأمر، من خلال الصور على أرض الواقع، والحوار مع المتخصصين، وايصال المعلومة الصحيحة، وهناك شائعات أخرى تستهدف إحداث حالة من التفاعل الاجتماعي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا النوع من الشائعات يضر بأفراد المجتمع، بشكل يومي، وهذه الشائعات تشتت انتباه رجال الأمن، وتصنف على أنها مجرد بحث عن التريند، وتعد أحد أسلحة زعزعة حالة الأمان في المجتمع.

استراتيجيات حديثة في الترويج للمشروعات الجديدة

وأكد أن مواجهة الشائعات وخلخلة الأفكار، تتطلب مجهودات واسعة من الدولة وأجهزتها، واستخدام آليات واستراتيجيات حديثة في الترويج والتسويق للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى بناء جسر رقمى للتواصل مع الشباب وفهمهم من خلال المنصات الموجودين عليها، من أجل التغلب على الشائعات ومواجهة التشكيك المستمر.