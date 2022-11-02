«حياة كريمة» تنظم زيارة لطلاب جامعة المنيا للتعرف على إنجازات المبادرة

نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنيا، بالتنسيق مع جامعة المنيا زيارة ميدانية للطلاب، بقرية معصرة ملوي، وهي ضمن القري النموذجية التي تم إدراجها بالمرحلة الأولى في مركز ملوي، للتعرف على حجم الإنجازات الضخمة والمشروعات التي جرى تنفيذها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

رافق الطلاب خلال الجولة كل من: الدكتورة هناء عبدالحميد منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية، الدكتورة رحاب سراج منسق الأنشطة بكلية الآداب، والدكتور إسلام محمود منسق كلية دار العلوم، محمد حسن مسؤول الجولة بجامعة المنيا، ومينا أبو اليمين منسق مبادرة حياة كريمة بمركز ملوي.

مشروعات هائلة على أرض الواقع

وقال أحمد العمدة منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، إنه بالتعاون مع جامعة المنيا جرى تنظيم الزيارة التي شارك فيها نحو 150 طالبًا، لقرية معصرة ملوي، للإطلاع على حجم المشروعات الهائلة التي تمت على أرض الواقع، ومعظمها انتهى بنسبة 100%، موضحًا أن هدف تلك الزيارات نشر الوعي بين الطلاب بأهمية وجدوى المشروعات التي تنفذها الدولة في شتى المجالات من أجل حياة كريمة لجميع المواطنين.

حياة كريمة حولت «معصرة ملوي» لقرية نموذجية

ووجه المهندس مؤمن صلاح رئيس قرية معصرة ملوي، الشكر لرئيس الجمهورية ومسؤولي مؤسسة حياة كريمة على حجم المشروعات العملاقة التي شهدتها القرية، وهي تعد من القرى النموذجية المدرجة بالمبادرة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، الغاز، الإنترنت الفايبر، دعم شبكات وخطوط المياه والكهرباء، إنشاء 3 أجنجة تعليمية جديدة وتطوير جميع مدارس القرية، وإنشاء مجمع خدمات زراعي، وآخر حكومي، ومركز تكنولوجي، ووحدة بيطرية، ومركز شباب، وجاري حاليا الإنتهاء من أعمال الرصف.