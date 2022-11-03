اندلاع حريق في صالة ألعاب رياضية للنساء بمدينة المنيا الجديدة

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، اليوم الخميس، حريقًا اندلع في صالة ألعاب رياضية للنساء، بمدينة المنيا الجديدة، دون وقوع إصابات أو أضرار بشرية.

وأفادت تحريات المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة أن الحريق اندلع في «ساونا» داخل مول تجاري، بسبب ماس كهربائي.

تفاصيل الحريق في صالة ألعاب رياضية

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، بنشوب حريق بصالة ألعاب رياضية حريمي، ملك «شيماء.ك.ا»، دون إصابات بشرية.

بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي، تبين نشوب الحريق بصالة ألعاب رياضية كائنة بالطابق الثالث، بمول تجاري، يقع بالحي الثالث بمدينة المنيا الجديدة، وتم السيطرة عليه واخماده، دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية.

لا إصابات في الحريق

وأفادت التحريات الأولية ومعاينة المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة أن الحريق اندلع بصالة ألعاب بسبب حدوث ماس كهربائي، ولا توجد خسائر بشرية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار جهاز مدينة المنيا الجديدة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.