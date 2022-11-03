«حياة كريمة» تنظم مؤتمرا جماهيريا لأهالي قرى سمالوط في المنيا

نظمت مؤسسة «حياة كريمة»، حوارا مجتمعيًا ومؤتمرًا جماهيريا حاشدًا، لأهالي قري وعزب وتوابع الوحدة المحلية لطحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، المقرر تنفيذها في جميع القطاعات.

حضر اللقاء، أحمد العمدة، منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وإيمان علي، منسق حياة كريمة في سمالوط، والمهندس أحمد راشد مهدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وأحمد عمران منسق بالوحدة المحلية بسمالوط، وهدية فايز الهواري، مسؤول المشاركات الاجتماعية، وأماني تامر، مدير إدارة التضامن الإجتماعي، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القري والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية بطحا الأعمدة ومنها: حسن باشا، نزلة شادي، نزلة العمودين، بني سمرج، وبوجه.

إشراك الأهالي في المبادرة

وقال أحمد العمدة، إنّ اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة، من خلال الاستماع إلى طلباتهم وتبادل الآراء والرؤى بشأن المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، في مجلس قروي طحا الأعمدة الذي يضم 7 قرى، فضلا عن العزب والنجوع.

تطوير الصناعة

وقدّمت الدكتورة إيمان علي، عرضًا عن أعمال مؤسسة حياة كريمة بالمنيا في فعالياتها المختلفة، ومنها «وصل الخير» المتعلقة بصناديق الحماية الاجتماعية، و«أولادنا مستقبلنا»، التي تقدم خدمات مصرفية للأيتام و«راجعين نتعلم» المتعلقة بالحقائب التعليمية وسداد المصروفات المدرسية، ومبادرة «ابدأ» التي قدّمت العديد من الخدمات المتعلقة بتطوير الصناعة المصرية.