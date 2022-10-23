المشدد 3 سنوات لعاطل لحيازته مخدر الحشيش وإتلاف أعمدة إنارة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «مؤمن .ش» بالسجن المشدد 3 سنوات؛ وذلك لاتهامه بالإتلاف العمدي لخط من خطوط الكهرباء بدائرة قسم أول سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيه من العام الجاري 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما قام المتهم بالإتلاف العمدي لخط من خطوط الكهرباء بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي، وإتلاف الأعمدة الحاملة لها، وجرى ضبطه وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش ليسارع بالهرب إلا أنه جرى ضبطه.

ضبط المتهم وإحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد الهرب من القوة الأمنية عقب العثور على مواد مخدرة بحوزته بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 3 سنوات.