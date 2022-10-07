القبض على شخص لاتهامه بترويج مخدر «الحشيش» عبر «فيس بوك»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة، وتم ضبط القائم على إدارة الصفحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

الترويج لبيع جوهر الحشيش المخدر

كانت إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قد تداولت مشاركات تتضمن الترويج لبيع جوهر «الحشيش» المخدر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة.

ضبط المتهم بترويج الحشيش على فيس بوك

وتحركت قوة أمنية نحو المتهم، وجرى القبض عليه بعد تحديد مكانه، وتبين أنه بحوزته الهاتف محمول المستخدم في إدارة الصفحة المشار إليها.

كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بإدارته للصفحة المشار إليها وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.