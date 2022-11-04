أسعار النحاس العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ شهرين.. ما السبب؟

ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 6% تقريبًا لتتداول فوق 3.6 دولار للرطل، اليوم الجمعة، وتقدمت إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من شهرين، حيث حفَّزت التقارير التي تفيد بأن الحكومة الصينية تفكر في الانتقال بعيدًا عن سياستها الخالية من كوفيد آمالًا في ارتفاع الطلب على الصناعة وقطاع البناء.

وصرح مسؤولو بنك الشعب الصيني بأن النمو الاقتصادي لا يزال يمثل أولوية وأن سياسات التحرير سوف تستمر، كما دعمت الأسعار التي تلوح في الأفق مخاوف بشأن العرض.

تحذيرات من انخفاض المخزونات العالمية

وحذرت شركة تجارة السلع العملاقة «ترافيجورا» من أن مخزونات النحاس العالمية قد انخفضت إلى مستويات قياسية، مع وجود مخزونات حالية كافية لتزويد الاستهلاك العالمي لمدة 4.9 أيام فقط.

وكانت شركة السلع «فريبورت-ماكموران» حذرت أيضا بشأن مخاطر النقص، مشيرة إلى أن الأسعار المنخفضة الحالية لا تعكس الضيق في السوق الفورية.

وتظهر البيانات التاريخية أن سعر النحاس وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس الماضي، على خلفية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين.

ومن المتوقع أن يتم تداول النحاس عند 3.62 دولار بنهاية الربع الجاري، والتداول عند 3.39 دولارات في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي عبارة عن 25000 رطل.

ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.