«المنشآت الفندقية»: بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للإقامة بالفنادق.. اعرف الأسعار

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفنادق بدأت منذ اليوم الأول من شهر نوفمبر الجاري تطبيق الحد الأدنى الجديد لبيع الغرف الفندقية وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

ولفت «عاقل»، إلى أن غرفة المنشآت الفندقية أرسلت إلى كل فنادق الجمهورية منشورات دورية للبدء في تطبيق الحد الأدنى الجديد لبيع الغرف الفندقية بداية من الأول من نوفمبر 2022.

قيمة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحد الأدنى لإقامة الفرد في غرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم بداية من يوم 1 نوفمبر الجاري هى 50 دولارا في اليوم أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، فيما يبلغ الحد الأدنى لأسعار الإقامة للفرد بغرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم 40 دولارا في اليوم، بينما يبلغ الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 3 نجوم 30 دولارا في اليوم.

وتابع أن الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة نجمتين هو 20 دولارا، بينما الحد الأدنى لإقامة الفرد بفندق نجمة واحدة هو 10 دولار في اليوم.

وأشار إلى أن الفنادق يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا للحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، موضحا أنه يحق للفنادق بيع الغرف الفندقية بأي سعر شريطة أن يتخطى حاجز الحد الأدنى.

القضاء على ظاهرة حرق الأسعار

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن غالبية الفنادق تبيع حاليا الغرف الفندقية بأعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تم تحديده، لافتًا إلى أن إقرار حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية جاء للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار وللحفاظ على المنتج السياحي المصري ومكانته العالمية.

يشار إلى أن الحد الأدنى السابق لأسعار الإقامة بالفنادق كان يبلغ بالنسبة لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم 40 دولارا في اليوم، ولإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم 28 دولارا في اليوم.