المنشآت الفندقية: ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق في أول أيام عيد الأضحى

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هناك زيادة في نسب الإشغال الفندقي بكافة المدن السياحية المصرية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنّ المواطنين المصريين جنبا إلى جنب مع السياح الأجانب والعرب، أنعشوا الحركة السياحية بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال إجازة العيد.

ارتفاع نسب الإشغال بفنادق العين السخنة والإسكندرية

وأضاف لـ «الوطن»، أن نسب الإشغال الفندقي ارتفعت أيضا في أول أيام عيد الأضحى بفنادق المدن الشاطئية القريبة من القاهرة ومن بينها الإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة، موضحا أنّ الفارق بين تلك المدن وشرم الشيخ والغردقة، أن عدد الغرف الفندقية بتلك المدن قليل للغاية مقارنًة بالطاقة الفندقية التي تمتلكها كل من الغردقة وشرم الشيخ، إضافة إلى أن غالبية المتواجدين بفنادق المدن الـ 3 من المواطنين المصريين.

زيادة أعداد السياح خلال الصيف

وأشار إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال فصل الصيف سيكون أعلى من العام الماضي رغم توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا حاليا بعد الحرب التي نشبت بين البلدين في فبراير الماضي، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري توافد أعداد جيدة من السياح من مختلف دول العالم إلى المدن السياحية المصرية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي المصري أجلت استعادة القطاع لعافيته قبل حدوث جائحة كورونا 2019، وتابع: «السياحة المصرية تسير حاليا بخطى ثابتة لاستعادة معدلاتها الطبيعية لما قبل عام 2020».

وكان محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية شهدت زيادة مطردة بداية من شهر يوليو الجاري، موضحا أن الحركة وصلت إلى ذروتها خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.