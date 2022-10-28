غرفة المنشآت الفندقية: إلغاء عروض الصوت والضوء بالهرم اليوم وغدا

قال محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه سيتم إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم اليوم وغدا.

جاء ذلك الإخطار في الإخطار الذي أرسله «عبدالعزيز» إلى غرفة المنشآت الفندقية إلى ضرورة إخطار الفنادق بإلغاء العروض خلال هذا اليومين حتى يتسنى لها إلغاء أية زيارات كانت مقررة للنزلاء بها إلى منطقة الهرم لحضور عروض الصوت والضوء خلال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بسبب أعمال التطوير.

الضريبة العقارية

وفى سياق متصل قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه بخصوص شكاوى بعض الفنادق من مطالبات مصلحة الضرائب العقارية بتقديرات جزافية، فإن الغرفة خاطبت وزير السياحة والآثار وذلك للتنسيق مع وزير المالية لمراعاة عدم تعديل تقييمات المنشآت الفندقية والسياحية في الحصر خلال العام الحالي.

عدم تحميل المنشآت الفندقية أية أعباء جديدة

وأرجع خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية رغبة الغرفة في عدم تعديل تقييمات المنشآت الفندقية والسياحية في الحصر العام الحالي، لعدم قدرة المنشآت على تحمل أي أعباء جديدة في الوقت الحالي بما في ذلك أية زيادة للضريبة على العقارات المبنية للفنادق والمنشآت السياحية، لافتا إلى ضرورة وقف أية مطالبات متضمنة زيادة على الربط الحالي وفقا لبنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة السياحة ووزارة المالية.

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بضرورة تجديد العمل ببروتوكول الضرائب العقارية السابق،موضحا أنه ستتم إعادة مناقشة موضوع الضريبة العقارية مرة أخرى مع اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية والتي يتواجد بها ممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية.

يذكر أن المادة «16» من قانون الضريبة على العقارات المبنية أتاحت الحق للمنشأة الطعن على التقديرات أو المطالبات التي تصلها.