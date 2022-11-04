وصول وفود من السعودية والجزائر وإنجلترا استعدادا للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، وفودا من إنجلترا والسعودية والجزائر للمشاركة في قمة المناخ التي ستقعد بداية من الأسبوع المقبل في شرم الشيخ.

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وأنهت محافظة جنوب سيناء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، وذلك وفقا لما ذكره اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن».

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام في مدينة شرم الشيخ، على خلفية الأحداث المناخية القاسية التي شهدها جميع أنحاء العالم، وأزمة الطاقة التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والبيانات العلمية التي تؤكد أن العالم لا يفعل ما يكفي للتصدي لانبعاثات الكربون وحماية مستقبل الكوكب.

شرم الشيخ.. المدينة الخضراء

ونفذ محافظ جنوب سيناء جولة تفقدية أخيرة قبل انطلاق القمة 27 للتغيرات المناخية، موضحا أن شرم الشيخ تستحق استضافة هذا الحدث العالمي على أرضها ليشاهد الجميع المدينة الخضراء الجديدة.

وأكد «فودة» انتهاء كل المشروعات المعدة لاستضافة قمة المناخ، وتحديدا الموجودة بالقرب من المنطقتين الزرقاء والخضراء، حيث أصبحت جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة، وجرى تركيب أعلام كل الدول أمام مطار شرم الشيخ حتى المركز الدولي للمؤتمرات وكل أرجاء المدينة، موضحا أن الأتوبيسات الجديدة بدأت العمل في شرم الشيخ قبل انطلاق القمة بفترة لتجربتها، ورحب المواطنون والسياح.