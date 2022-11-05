مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها.. بينها الأعمال المخلة بالسلامة

تعد مسألة التصالح في مخالفات البناء من أبرز الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، وما وصل إليه القانون، كما يسعى الكثير إلى معرفة العديد من التفاصيل المتعلقة بهذا القانون.

وحدد القانون التصالح في البناء عدد من الحالات التي يحذر فيها التصالح، وهي ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.

حالات لا يمكن التصالح فيها

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لآخر تعديل، قد نص على بعض من الحالات التي لا يمكن فيها التصالح، جاء في أولها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وأكد «الحديدي» أن التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا جاءت ضمن المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها، في حال لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

8 مخالافات لا تخضع للتصالح

وقال: «قد احتوى القانون على 8 مخالفات لا يمكن أن تخضع إلى التصالح في البناء، من بينها المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، إلى جانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة».

وأضاف: «أيضا لا يجب أن يتم البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل».

كما لفت إلى أن تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية لا يمكن ان يتم التصالح فيها، و أيضا البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.