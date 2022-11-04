أمين سر «محلية النواب»: التصالح في مخالفات البناء ضمن أولوياتنا الفترة المقبلة

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة البرلمانية ستبدأ في مناقشة البيان الذي ألقاه اللواء هشام أمنة أمام مجلس النواب في الجلسة البرلمانية أمس، والذي تضمن العديد من الملفات التي تشغل الرأي العام.

ملف اشتراطات البناء

وقال درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن هناك العديد من الملفات التى تحتاج إلى مناقشات مستفيضة ومنها ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى وجود العديد من الملفات الشائكة التي تمس المواطن المصري في كل الموضوعات، ومنها مخالفات البناء واشتراطات البناء وإقرار نموذج 10 كرخصة بناء معتمدة، وكذلك أداء الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

متابعة ورقابة أداء المحليات بمحافظات الجمهورية

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة في ملف المحليات ووضع الية للثواب والعقاب، بحيث أن عضو المحليات يتم تقديره إذا كان يقوم بواجبه على أكمل وجه.

استدعاء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

وأوضح: لجنة الإدارة المحلية مهتمة وتعطي الأولوية لكل ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، والإشكاليات المتعلقة به، أن المناقشات التى شهدتها جلسة مجلس النواب، أمس تشير إلى ضرورة تخصيص جلسة برلمانية لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لمناقشته في هذا الملف.

تحديد الأحوزة العمرانية بالمدن والقري

وشدد على ضرورة بحث ملف الأحوزة العمرانية قائلًا: سنعمل أيضا على تحديد موقف الأحوزة العمرانية، وكذلك أحوزة المقابر والتى تواجه مشكلات عديدة.

ويشار إلى أن اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية قد عرض بيانا شاملا عن خطة وزارته فى المرحلة المقبلة وءلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والتى أستغرفت أكثر من 6 ساعات أمس، لمناقشة أكثر من 100 أداة رقابية مقدمة من النواب.