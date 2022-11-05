رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الثلاثاء.. انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كتب:

محمود الرفاعى
05:52 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
مازن الغرباوي

مازن الغرباوي

يعلن القائمون على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تفاصيل دورته السابعة، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المؤتمرات الدور الثالث، بالمجلس بقاعة المؤتمرات في دار الأوبرا المصرية.

ترصد الوطن فى هذا التقرير ابرز المعلومات عن المهرجان

- الدورة الجديدة من المقرر أن تقام خلال الفترة من 25 - 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

- المؤتمر الصحفي من المقرر أن يحضر فيه الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان القدير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، والدكتورة انجي البستاوى مدير عام المهرجان،وذلك في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان.

العراق ضيف شرف المهرجان

- المؤتمر سيتضمن عرضًا لقوام لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات. 

- دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي.

- دورة هذا العام تحل دولة العراق ضيفا شرفيا.

اقرأ المزيد:

وزارة الثقافة توافق على إقامة أول مهرجان للسينما العربية في شرم الشيخ

5 معلومات عن جائزة «يسري الجندي» في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان عالمي للقفز بالمظلات من سماء شرم الشيخ: «اعرف بلدك واستمتع»

مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن تنظيم 3 ورش فنية في دورته السادسة
بقلم محمود الرفاعى