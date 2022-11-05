الثلاثاء.. انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يعلن القائمون على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تفاصيل دورته السابعة، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المؤتمرات الدور الثالث، بالمجلس بقاعة المؤتمرات في دار الأوبرا المصرية.

ترصد الوطن فى هذا التقرير ابرز المعلومات عن المهرجان

- الدورة الجديدة من المقرر أن تقام خلال الفترة من 25 - 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

- المؤتمر الصحفي من المقرر أن يحضر فيه الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان القدير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، والدكتورة انجي البستاوى مدير عام المهرجان،وذلك في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان.

العراق ضيف شرف المهرجان

- المؤتمر سيتضمن عرضًا لقوام لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات.

- دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي.

- دورة هذا العام تحل دولة العراق ضيفا شرفيا.